Bruno Krupp, ex de Sarah Poncio, é acusado de atropelar e matar jovem, diz colunista

O influenciador Bruno Krupp, ex-namorado de Sarah Poncio, foi acusado de atropelar e matar um adolescente no Rio de Janeiro no último domingo (31), segundo informou o colunista Leo Dias.

As informações iniciais apontam que o acidente causado pelo rapaz teria sido de alto impacto, levando a vítima a perder uma das pernas no momento da colisão. Após ser socorrido, ele foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, onde ele chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Três amigos da vítima teriam relatado o ocorrido ao colunista, que também revelou o estado da mãe do adolescente morto. Segundo a publicação de Leo Dias, ela esteve presente no local do acidente, ocorrido na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e está em choque.

Enquanto isso, ainda conforme o colunista, Bruno estaria internado, mas sem conseguir se movimentar. As especulações são de que ele teria sofrido uma lesão em uma das vértebras da coluna.

Inicialmente, ele teria sido atendido no mesmo hospital que o adolescente, mas logo foi transferido para uma unidade particular para continuar o tratamento.

O perfil de Bruno no Instagram foi fechado para o público e, até então, a família do modelo não se posicionou sobre as informações divulgadas em relação ao acidente.