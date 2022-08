Quem é Bruno Krupp, modelo que pode ser investigado por homicídio culposo após acidente com morte

O modelo Bruno Krupp, apontado como responsável pelo atropelamento de um adolescente de 16 anos no último sábado (30), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, é, também, influenciador digital. Ele tem 143 mil seguidores no Instagram. A conta na rede social está, atualmente, restrita.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Krupp faz parte da agência 40 Graus Models. Ele costuma publicar fotos mostrando seu porte físico na praia.

Bruno Krupp e Sarah Poncio

No fim do ano passado, Bruno começou a namorar a influenciadora digital Sarah Poncio. O romance durou somente dois meses, quando, abruptamente, em fevereiro, a influenciadora apagou do Instagram as fotos que tinha postado com o modelo e informou, via assessoria de imprensa, que o namoro tinha acabado.

Homicídio culposo

O adolescente atropelado por Krupp morreu poucas horas depois do acidente, no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele seria submetido a um procedimento cirúrgico após ter a perna amputada no momento do atropelamento.

O caso foi registrado no 16º Distrito Policial como "lesão corporal na direção de veículo automotor". Contudo, devido à morte da vítima, passou a ser investigado como "homicídio culposo".

Krupp, segundo a Polícia, não tinha habilitação para pilotar a motocicleta.