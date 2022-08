Homem, mulher e criança da mesma família morrem em acidente de moto em João Pessoa

Um acidente de trânsito na ladeira do Cuiá, em João Pessoa, vitimou três pessoas da mesma família na tarde desse domingo (31). Eles se chocaram com uma outra motocicleta e depois foram atingidos por um carro que trafegava no sentido contrário. As informações são do G1.

Morreram na tragédia Naiara dos Santos Alves, de 30 anos, Odailton Oliveira da Silva, 42 anos, e Ester Geovana Alves Oliveira, de 6 anos. Nenhum deles usava capacete.

Causas do acidente serão investigadas

A Polícia Militar informou que o condutor da motocicleta e o motorista do veículo fugiram do local. Até a publicação dessa matéria, a dupla ainda não havia sido encontrada. Ainda segundo a corporação, as causas do acidente estão sendo investigados.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de João Pessoa, onde serão realizados os exames de necropsia na manhã desta segunda-feira (1°).