Primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos serão destinadas a casos graves, diz ministro

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga anunciou, na manhã desta segunda-feira (1º), que a vacina contra a varíola dos macacos chegará ao Brasil. Segundo ele, a imunização ocorrerá primeiramente em casos mais graves.

"O Ministério da Saúde receberá, por intermédio da OPAS, o antiviral tecovirimat para reforçar o enfrentamento ao surto de Monkeypox no Brasil. Serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento", escreveu o titular da pasta.

Anteriormente, o secretário-executivo do Ministério da Saúde (MS), Daniel Pereira, e o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Arnaldo Medeiros, já haviam informado que as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos, a monkeypox, devem chegar em setembro ao Brasil. Cerca de 20 mil doses desembarcarão no país em setembro; e 30 mil, em outubro.

Inicialmente, apenas profissionais de saúde que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes serão vacinados. O esquema de vacinação será feito em duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

Balanço

Conforme a mais recente atualização do Ministério da Saúde, o Brasil registra, até o momento, o total de 1.369 casos confirmados de varíola dos macacos.

Por estados, os números são os seguintes: São Paulo (1.031), Rio de Janeiro (169), Minas Gerais (63), Distrito Federal (20), Paraná (21), Goiás (18), Bahia (11), Ceará (4), Rio Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Pernambuco (7), Tocantins (1), Acre (1), Amazonas (1), Rio Grande do Sul (6), Mato Grosso do Sul (5), Amazonas (1), e Santa Catarina (7).