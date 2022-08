Empresário João Paulo Diniz morre de infarto aos 58 anos

O empresário João Paulo Diniz, de 58 anos, faleceu nesse domingo (31) em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Filho de Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, ele foi vítima de infarto.

"A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil", informa nota da assessoria.

Além de manter uma empresa de investimentos nos setores de academias, restaurantes, tecnologia, imobiliário e de mobilidade, João Paulo Diniz se apresentava nas redes sociais como um apaixonado por esportes.

No fim de semana, inclusive, o empresário participou de competição no Saco de Mamanguá, em Paraty, ao lado do triatleta Juraci Moreira, que relatou o encontro em publicação no Instagram.

"Nadamos e remamos por 13KM no maravilhoso cenário do Saco do Mamanguá… minha dupla @joaopaulodinizoficial mandou bem demais e se tivesse a categoria + 100 anos a gente tava no pódio kkk 43 anos meus e 58 anos do João… prazer estar ao seu lado JP…", disse Juraci.

Acidente aéreo em 2001

Em julho de 2001, João Paulo sobreviveu à queda de um helicóptero na praia de Maresias, em São Sebastião (SP). A aeronave caiu no mar durante uma tempestade.

A namorada do empresário à época, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto Ronaldo Jorge Ribeiro não sobreviveram. João Paulo e o copiloto Luiz Roberto de Araújo Cintra conseguiram chegar à faixa de areia após 1h30 nadando.

