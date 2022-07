Helicoptéro ACH160, transportado por Beluga, será repassado para empresário carioca

A passagem do avião Beluga ST no Brasil chamou atenção de profissionais da aviação e de curiosos por onde ele pousou. A aeronave de carga finalizou roteiro ao entregar o helicóptero ACH160, em São Paulo. Neste domingo (31), o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, revelou quem usará o transporte da Airbus.

Adquirido pela Helibrás, o helicóptero será repassado ao empresário Beto Sicupira — um dos controladores da AB Inbev, Burger King, Kraft-Heinz e outras empresas.

De acordo com o colunista, a aeronave custa US$ 19,5 milhões. No site da Airbus, o modelo é descrito com capacidade para até 10 passageiros, tendo autonomia de 4h30 e velocidade máxima de 155 kts.

Beluga ST passou pelo Ceará e movimentou capital cearense

O avião BelugaST pousou no Aeroporto de Fortaleza às 15h23h, no dia 24 de julho. Ao chegar no espaço aéreo brasileiro, o voo cargueiro sobrevoou o município de Caucaia, em manobra para descida na capital cearense.

A passagem do BelugaST no Ceará sofreu mais de um atraso por conta de uma forte tempestade em Dakar, local de onde a aeronave partiu. Na área liberada para fotos, próximo à pista de pouso, dezenas pessoas se reuniram para ver o avião.

Veja como foi pouso do BelugaST em Fortaleza:

O avião Beluga ST deixou a capital cearense na manhã do dia 25 de julho, com destino a Viracopos, em São Paulo. Por conta dos atrasos, a aeronave pernoitou em Fortaleza.

Como funciona o Belugast?

O Beluga começou a voar em meados da década de 1990, substituindo outro avião com desenho peculiar, o Super Guppy. Uma das principais alterações feitas no A300 para se tornar o Beluga está na frente do avião, onde fica a cabine de comando: ela foi rebaixada para ficar mais próxima do solo e dar mais espaço na parte superior para a carga.

O carregamento, por sua vez, é feito levantando a "testa" do avião do mesmo modo que em outros cargueiros, como é o caso do antigo An-225 e do Boeing 747.

A operação é feita com dois pilotos e um mestre de cargas. Ao todo, existem cinco Belugas ST, e a Airbus já conta com um sucessor para o cargueiro, o Beluga XL, maior que o modelo atual e desenvolvido a partir do A330.