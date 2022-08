Quem foi Fernanda Vogel? Conheça ex-namorada de João Paulo Diniz que morreu em acidente de 2001

A morte de João Paulo Diniz, que faleceu após sofrer um infarto neste domingo (31), despertou a lembrança sobre o acidente aéreo ocorrido com ele e a então namorada, a modelo Fernanda Vogel, de 21 anos. Em 2001, um helicóptero do grupo Pão de Açúcar que levava o casal, caiu na praia de São Sebastião.

Na época, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos alertou quanto a um ciclone extratropical que estava na região onde o helicóptero tinha roteiro previsto.

Quem era Fernanda Vogel?

Legenda: Fernanda Vogel nos anos 2000 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste/Agência Estado

Nascida em Botafogo, criada em Itaboraí, na região do Grande Rio, Fernanda começou a carreira cedo. Aos oito anos, a mãe inscreveu a jovem no concurso "Pais e Filhos". A partir dali, a menina começou a fazer desfiles.

De acordo com o Jornal O Globo, com 14 anos de profissão, a modelo Fernanda Vogel era a grande aposta da moda brasileira em 2001. Ela tinha 1,75m e 60 quilos — era considerada rainha da moda praia. Aos 21 anos, ela sonhava com uma carreira no exterior e fazia planos para viver em New York.

Modelo teve carreira impulsionada por publicidade de chocolate

Aos 15 anos, Fernanda bateu na porta da Ford Models e saiu de lá com um contrato de dois anos, que incluía passagem para Alemanha, onde viveu três meses. Três anos depois, já aos 18 anos, ela mudou novamente. Na Agência Mega, a carreira da carioca deslanchou.

Na época, Fernanda foi criticada por outras modelos por ter se casado com o dono da agência.

Em 2000, ela ficou conhecida nacionalmente por uma publicidade na TV do chocolate "Prestígio". A campanha chamou atenção por comparar a modelo com o doce.

Como foi o acidente com Fernanda Vogel?

Legenda: Mapa do local do acidente no litoral de São Paulo Foto: Arquivo/ Diário do Nordeste/ 4 de agosto de 2001

João Paulo Diniz e Fernanda Vogel sofreram um acidente de helicóptero no início da noite do dia 27 de julho 2001. O piloto e a namorada do empresário não foram resgatados e morreram. João Paulo chegou à praia nadando.

Na época, o casal deixou São Paulo para passar o fim de semana na casa da família em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Eles viajavam no helicóptero do grupo Pão de Açúcar, que deixou o Campo de Marte por volta das 17h.

De acordo com a Defesa Civil, pouco depois das 19h, o helicóptero caiu a dois quilômetros da costa, já na região de Maresias.

Para se salvar, João Paulo Diniz nadou por uma hora e meia e chegou à praia. O co-piloto, Luis Fernando, também conseguiu se salvar.

Relacionamento com João Paulo Diniz

Antes do acidente, em junho de 2001, Fernanda se separou de Ike Cruz — dono da Agência Mega — e foi para São Paulo. No fim do mesmo mês, segundo o jornal carioca, começou a namorar o empresário João Paulo Diniz, que tinha 37 anos na época.



O lugar preferido do casal era a fazenda do empresário, no interior de São Paulo. João Paulo Diniz também chegou a acompanhar os desfiles de Fernanda no São Paulo Fashion Week.

O último ensaio fotográfico da modelo foi para uma cadeia de joias do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, no litoral fluminense.

Comoção em enterro

O corpo da modelo foi encontrado na manhã do dia 3 de agosto. O corpo da modelo Fernanda Vogel foi enterrado no mesmo dia, no cemitério Jardim da Saudade em Sulacap, na Zona Oeste do Rio do Janeiro.

Cerca de 150 pessoas acompanharam a cerimônia, entre elas a mãe da modelo, a comissária de bordo Myrian Vogel, o ex-marido de Fernanda, Carlos Henrique (Ike) Cruz, e João Paulo Diniz.

Quem foi João Paulo Diniz

Legenda: Empresário tinha vida de atleta. Ele deixou quatro filhos e a esposa Foto: Reprodução/Instagram

O empresário João Paulo Diniz morreu, vítima de um infarto, no domingo (31) aos 58 anos em Paraty, no Rio de Janeiro. Filho do bilionário Abílio Diniz, ele começou a carreira no Grupo Pão de Açúcar, fundado pela família.

João Paulo mantinha uma empresa de investimentos nos setores de academias, restaurantes, tecnologia, imobiliário e de mobilidade. Ele também integrava o conselho da Península, que centraliza os investimentos da família Diniz.

O empresário era um defensor dos benefícios do esporte e advogava pela inclusão da atividade nas escolas. Ele se tornou atleta e com frequência participava de competições de triátlon.

Ana Garcia Diniz, esposa de João Paulo Diniz

Ana Garcia e João Paulo Diniz se casaram em 2011. O casal teve dois filhos, Eduardo e Joana. O empresário ainda teve outros dois herdeiros, Abilio e Rafael, do primeiro casamento, com Paula Mott.