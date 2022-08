Palmeiras encerra contrato de Renan por justa causa após acidente com morte

O Palmeiras rescindiu contrato de trabalho com o zagueiro Renan por justa causa, segundo o UOL. O jogador de 20 anos se envolveu em acidente de carro que matou um motociclista no último dia 22 de julho, em Bragança Paulista (SP).

Eliezer Pena, de 38 anos, morreu após ser atingido pelo carro do jogador. No volante, o zagueiro invadiu a mão contrária da pista e bateu na moto guiada pela vítima. Renan dirigia sem estar legalmente habilitado.

No momento, Renan está emprestado ao time do interior paulista, mas os direitos econômicos pertencem ao Verdão. A decisão de que o atleta não vestirá mais a camisa da equipe está tomada. O Departamento Jurídico do clube cuida do caso.

Entre os argumentos usados pelo clube no rompimento de contrato por justa causa está a conduta do jogador e na gravidade do caso. Além dele não poder deixar o estado de São Paulo ou viajar para o exterior, que o impossibilita de exercer a profissão.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte