Família Poncio: Sarah e Jonathan Couto perdem guarda de Josué para família biológica

Sarah Poncio e Jonathan Couto não conseguiram seguir com os trâmites para a adoção de Josué, de 2 anos, segundo informações divulgadas pela assessoria da influenciadora nesta quinta-feira (9). Conforme o comunicado, a mãe biológica do garoto solicitou a guarda da criança.

Josué estava com o ex-casal, que mora no Rio de Janeiro, desde o início de 2020. Sarah e Jonathan, que colocaram fim ao casamento há dois meses, são pais biológicos de João e José. Ele tem ainda uma filha com a atriz Letícia Almeida, chamada Madalena.

Sarah Poncio influenciadora e apresentadora "Eu perdi um filho. Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado"

"O nosso amor não tem distância, validade ou DNA. O nosso amor, o meu amor, é incessante, inalterável e infinito", completou.

"A família da apresentadora e influenciadora digital Sarah Poncio vem a público se pronunciar sobre a decisão da mãe biológica de Josué Marcio de solicitar a guarda da criança, interrompendo um processo de adoção já em andamento, iniciado por Sarah. Ao tomar conhecimento dos fatos, a família Poncio se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança", diz a nota da família.

Fotos e apelo

A herdeira Poncio compartilhou com os seguidores uma série de registro ao lado de Josué, feitos desde 2020. Em seguida, fez um apelo: "Peço que não ataquem a família biológica... ninguém sabe o que se passa na vida das pessoas".

A mãe biológica da criança estaria "pscicologicamente mal" e deseja "o filho de volta de todo jeito", revelou uma fonte próxima à família ao perfil Casos de Família. Ela entrou na Justiça e conseguiu recuperar a guarda do filho.