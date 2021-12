Família Poncio: Sarah confirma romance entre Letícia Almeida e Jonathan Couto

Sarah Poncio confirmou, na madrugada desta terça-feira (7), que o ex-marido, Jonathan Couto, estaria em um relacionamento amoroso com a mãe da filha dele, a atriz Letícia Almeida. A artista engravidou após viver um relacionamento extraconjugal com Jonathan, que era casado com Sarah, irmã de Saulo Poncio, namorado de Letícia na época.

A herdeira da família Poncio afirmou que tem imagens que provam o envolvimento entre os dois, já que o apartamento onde eles vivem seria de propriedade da família dela.

"Depois que eu brotar com foto e câmera de segurança, ela [Letícia] vem com aquela história que negou por medo do julgamento!", comentou em uma postagem sobre o assunto em uma página de fofoca.

Foto: reprodução

A declaração de Sarah aconteceu após a atriz usar as redes sociais para desmentir especulações de que estaria se envolvendo novamente com Jonathan Couto.

"Eu não tenho, rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada", garantiu Letícia.

Foto: reprodução

Os boatos sobre um possível romance entres os dois começou porque a atriz recebeu uma pergunta do ex-marido de Sarah nas redes sociais, em que ele questiona, em inglês, se Letícia o ama. Ela respondeu usando um sinal de positivo, realizado com uma das mãos, e o marcou escondido na postagem.

Um perfil repercutiu a interação e, nos comentários, Sarah revelou haver mais detalhes sobre o caso que não foram descobertos.

"As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… Mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi/li as pessoas também possam saber", escreveu.

Foto: reprodução