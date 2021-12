Ator intérprete de Beiçola em 'A Grande Família' é internado às pressas no Rio de Janeiro

O ator Marcos Oliveira, intérprete do personagem Beiçola na série 'A Grande Família', encerrada em 2014, foi internado às pressas em um hospital do Rio de Janeiro após apresentar problemas no sistema urinário. Ainda no hospital, o artista relatou ao site Notícias da TV que passa bem.

O ator deu entrada, inicialmente, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Botafogo. Logo depois, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Conforme o hospital, que concedeu informações ao Notícias da TV, o artista apresenta um quadro de saúde estável, mas sem previsão de alta. Marcos Oliveira teria dado entrada após desconforto ao tentar urinar.

Sozinho na UPA

Visivelmente debilitado ao chegar à UPA sozinho, o ator foi encaminhado ao setor de urologia e, logo depois, foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que Marcos dá entrada em uma unidade de saúde. Ainda no ano passado, ele teve um princípio de infarto, foi internado, mas se recuperou totalmente após procedimento.

O ator passa por dificuldades desde 2018, quando ficou sem contrato fixo com a TV Globo. Recentemente, ele recebeu cerca de R$ 53 mil em doações, após vaquinha feita por fãs para arrecadação de recursos.