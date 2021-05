Vaquinha para ator que interpretou ‘Beiçola’ arrecada R$ 53 mil e bate meta

O ator Marcos Oliveira, que interpretou o personagem 'Beiçola' durante 14 anos na série 'A Grande Família', conseguiu atingir a meta inicial de R$ 30 mil com vaquinha virtual, iniciada nesta sexta-feira (28) e já arrecada cerca de R$ 53 mil. Passando por dificuldades em meio à pandemia de Covid-19, o ator precisa do valor para lidar com problemas de saúde.

A vaquinha virtual para Marcos, realizada pelo site 'Razões para Acreditar', continua aberta para novas contribuições. O ator ainda tem o objetivo de arrecadar mais recursos para despesas diárias. Veja como ajudar aqui.

Quanto a saúde, Marcos possui diabetes e foi diagnosticado com uma fístula entre a próstata e a bexiga, algo capaz de causar infecções recorrentes.

Amigos ajudavam

Sem trabalho atualmente, já que muitas produções foram paralisadas para evitar circulação do vírus, o paulista de 65 anos contava com a ajuda de um amigo nos últimos meses.

Segundo Marcos, que concedeu entrevista ao Podcast 'Só 1 minutinho', o colega chegou a ajudá-lo em itens básicos, já que ele não tem nenhum familiar com o qual pode contar.

"Tenho um grande amigo que está na Europa e, de vez em quando, me ajuda comprando alguma coisa para eu comer. Um fã do interior de São Paulo fez uma vaquinha por lá e depositou um dinheiro para eu pagar minhas contas e ajudar na compra de comida também", explicou ele.

Legenda: A reprise de 'A Grande Família' foi ao ar até 2019 Foto: TV Globo / Willian Andrade

O famoso Beiçola também usou a entrevista para lamentar que não esteja com a possibilidade de trabalhar como ator. "Sou sozinho, não tenho família. Vivo apenas com minhas três cadelas. Não me chamam para nada, para nenhum trabalho. Quero ter oportunidade de fazer outras coisas", pediu.

Valor por reprise

Essa, inclusive, não é a primeira vez que o ator relata os problemas. Em 2009, ele falou das dificuldades financeiras e disse ainda receber uma quantia específica pela reprise de 'A Grande Família', que finalizou naquele ano.

"Quando depositam, é R$ 600, no máximo", declarou ele, que já não estava conseguindo pagar os compromissos financeiros nas datas corretas.

Para piorar a situação, Marcos sofreu um infarto agudo do miocárdio e passou por cateterismo em setembro de 2020.