Bráulio Bessa recebe alta, após quatro dias internado com Covid-19

O poeta cearense Bráulio Bessa recebeu alta hospitalar neste sábado (29), após quatro dias internado com Covid-19. A informação foi divulgada em nota oficial pela equipe do artista.

Ele estava internado em uma unidade de saúde de Fortaleza devido a complicações da doença. "Melhoras constantes e significativas" nos últimos dias contribuíram para a recuperação do poeta.

Emocionado, o artista aparece deixando o hospital aplaudido por profissionais de saúde em vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

VEJA VÍDEO:

"Agradecemos do fundo do coração por todas as orações, mensagens, energia e carinho de cada um de vocês durante esse período", diz comunicado publicado nas redes sociais do poeta.

Legenda: Equipe do poeta publicou a novidade nas redes sociais Foto: Reprodução

Bessa seguirá se recuperando em casa e terá acompanhamento médico. Ele chegou a ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de baixa saturação de oxigênio.