Bráulio Bessa tem "melhoras discretas" em tratamento contra a Covid-19, diz jornal

O poeta e escritor Bráulio Bessa teria apresentado "melhoras discretas" no estado de saúde em meio ao tratamento contra a Covid-19, segundo publicação do jornal Extra publicada na tarde desta quinta-feira (27).

O relato teria sido concedido pela própria assessoria de imprensa do artista, ao também informar que ele segue em tratamento em quarto de hospital em Fortaleza.

Até o momento, no entanto, não existe um boletim oficial com atualizações sobre o tratamento do cearense. "Ele se alimenta melhor do que ontem, tem bebido mais água também. Continua internado, consciente e conversando, respirando sem a necessidade de aparelhos, e ainda sem previsão de alta", teria contado o assessor de Bessa ao Extra.

Diagnóstico positivo

Há 11 dias, Bráulio testou positivo para a Covid-19 após perceber sintomas relacionados à doença. Inicialmente com cansaço, ele teve baixa saturação ao procurar auxílio médico no dia 16 de maio.

Ainda no dia 25 de maio, ele foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por precaução. No dia seguinte, 26 de maio, recebeu alta e foi transferido para um leito de enfermaria.