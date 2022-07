Família Poncio tem dívida bilionária com Receita Federal; saiba o valor

A influenciadora digital Gabi Brandt, esposa de Saulo Poncio, chamou atenção nas redes sociais nesta semana ao publicar a fatura do seu cartão de crédito, que ultrapassava os R$ 300 mil. Embora os 'Poncio' esbanjem uma vida de luxo, a jornalista Daniela Oliveira, do Metrópoles, e a coluna Splash, do Uol, apuraram que a família deve mais de R$ 1 bilhão em impostos para a União.

Saulo é filho de Simone e do pastor Márcio Poncio. Eles são donos de uma distribuidora de cigarros, a Gudang Brasil, que, de acordo com a investigação jornalística, tem em torno de 70 inscrições na dívida ativa da Receita Federal. Somadas, as multas chegam a R$ 1,4 bilhão.

As informações foram encontradas na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda.

Quem está envolvido?

Com base nas informações da transparência da União, os portais descobriram que a Gudang Brasil é registrada no nome da influenciadora digital e pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro Sarah Poncio, irmã de Saulo.

Legenda: A empresa está no nome de Sarah Poncio, irmã de Saulo. Foto: Reprodução/Procuradoria-Geral

Os pais dela, Márcio e Simone, não aparecem na sociedade da empresa, mas constam na lista de devedores da União.

Gabriela Brandt, que exibiu a fatura de mais de R$ 300 mil nas redes sociais, também aparece na relação, mas com uma dívida bem menor, de R$ 3.950,54.