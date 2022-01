Mãe biológica de Josué diz que pensou em permitir que filho voltasse para Sarah Poncio

A cearense Myllena Costa, mãe biológica de Josué, declarou, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, realizada nesse domingo (30), que a criança não está se adaptando ao lado da família biológica, devido à saudade que sente da mãe adotiva, Sarah Poncio, e dos irmãos.

Segundo Myllena, para o bem-estar da criança, chegou a cogitar permitir que o menino voltasse para a influenciadora digital, e que até assinaria os papéis da adoção.

Myllena Costa Mãe biológica de Josué "No começo, eu não cheguei a falar nada [sobre a adaptação] por que achei que Josué se adaptaria, que ele ficaria bem comigo. Mas é complicada a situação. Josué não está se adaptando. Josué chora, e pede para ir para casa. Eu com todo o cuidado, converso com muita paciência, porque ele só tem 3 anos."

Além de sentir falta da família com quem viveu no Rio de Janeiro, entre 2020 e 2021, o garoto ainda estaria apresentando febre como um sintoma emocional.

"Se fosse para ele voltar de papel passado e tudo mais, eu deixaria. Só que não foi possível. Eu achei que ele se adaptaria aqui, mas ele não está se adaptando. Mas é como a Sarah falou: ela não queria tirar ele de mim, ela não queria que ele voltasse para lá [o Rio de Janeiro] e não convivesse mais comigo. Mas pela felicidade dele, deixaria, sim, ele voltar, porque não adianta eu estar feliz e ele não", disse na live.

Devido ao mal-estar do filho, Myllena Costa explicou que entrou em contato com Sarah para informar sobre o estado de saúde, e a herdeira Poncio aumentou a quantidade de ligações com o menino, para tentar facilitar a adaptação dele na casa nova.

Ainda na transmissão ao vivo, a jovem esclareceu que não quer dinheiro da família Poncio e é grata por tudo o que eles fizeram pelo filho.

"Nunca quis dinheiro deles, só queria um abraço de Josué. Foi tudo um mal-entendido. Sou muito grata ao cuidado que Sarah teve com Josué, por tudo o que ela fez por ele. Eu sempre reforço: 'Josué, você tem duas mamães'. Sempre mostro os Stories da Sarah, os irmãos".

Poncio diz que noticiará autoridades sobre mãe biológica

Nas redes sociais, o patriarca dos Poncios, pastor Márcio, se manifestou no mesmo dia sobre as declarações da mãe biológica de Josué e a criticou.

Márcio Poncio Pastor e empresário "Essa senhora não regula bem. Ninguém pode simplesmente dar uma criança para quem quer e retomar quando sentir vontade. Essa senhora está cometendo crime. É uma pena, pois a Sarinha estava ajudando o menino de longe. Dando moradia, auxílio-alimentação etc."

Na mesma postagem, o religioso disse que a família está noticiando as autoridades competentes para que venham intervir sobre Josué. "Se a lei permitir, queremos sim cuidar da criança, mas não de forma ilegal", finalizou.

Em seguida, Myllena Costa comentou as falas do pastor em um novo ao vivo nas redes sociais.

Myllena Costa Mãe biológica de Josué "Queria entender o motivo dele ter colocado aquilo. Eu só vim aqui para contar para você [seguidores] o que o Josué está passando. Não falei nada de mais, pelo contrário, agradeci pelo apoio. Seu Márcio, se eu lhe ofendi, ou fiz alguma coisa do tipo, me desculpe", justificou a cearense.

Até a publicação desse material, Sarah Poncio não se manifestou sobre o caso.

No fim de 2021, a Justiça determinou a interrupção do processo de adoção de Josué por Sarah Poncio e do ex-marido, Jonathan Couto. Tudo ocorreu depois que a mãe biológica do menino solicitou a guarda dele de volta. Desde então, o menino mora com Myllena Costa no Interior do Ceará.

