Quem é Gabi Brandt? Saiba mais sobre influencer que virou polêmica com cartão de crédito

A modelo, influenciadora e youtuber Gabi Brandt repercutiu nas redes sociais ao divulgar uma das faturas do cartão de crédito dela, no valor de R$ 377 mil, e voltou a ser assunto nas redes sociais.

Apesar disso, Gabi já é assunto nas redes há bastante tempo, mesmo quando ainda era apenas participante do reality show 'De Férias com o Ex', ainda em 2016.

Quem é Gabi Brandt?

Gabi, que, na verdade, é Gabriela Brandt, nasceu no dia 15 de janeiro de 1996, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A fama veio em 2016, logo após participar do reality show da MTV Brasil, ‘De Férias com Ex’, na época como a ex-namorada de André Coelho.

No mesmo programa, inclusive, ela se envolveu com o modelo Gui Araújo, de quem seria noiva no futuro, em meio a diversas polêmicas. O namoro acabou em 2018.

Em meio à saída do programa e o novo relacionamento, Gabi acabou ganhando ainda mais visibilidade na Internet. Criou o próprio canal no Youtube, onde falava sobre estilo de vida, e ainda assinou contrato novamente com a MTV.

No Instagram, atualmente, ela possui 7,1 milhões de seguidores e 2,1 milhões no TikTok, redes em que compartilha detalhes da rotina de vida e criação dos filhos.

Casamento com Saulo Poncio

O envolvimento com Saulo, membro da dupla Um44k e da família Poncio, aconteceu em junho de 2018, pouco tempo após o fim do namoro com Gui Araújo.

Não demorou para que o casal noivasse e fosse morar junto no Rio de Janeiro. Em dezembro daquele ano, os dois anunciaram a gravidez do primeiro filho e se casaram em seguida, em janeiro de 2019, no hotel Copacabana Palace.

Legenda: Mesmo após o término, rumores dão conta de que os dois retomaram o casamento Foto: reprodução/Instagram

Após uma série de traições por parte de Saulo, Gabi pediu o tempo no relacionamento, com o objetivo de definir o futuro do casal. Em janeiro deste ano, o suposto afastamento também veio a público.

"Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou amá-lo pro resto da vida e em mim ele terá pra sempre uma companheira e eterna intercessora", escreveu.

Entretanto, recentemente, os dois apareceram juntos de novo em uma viagem, o que pode significar o retorno oficial do casal.