Elenco de The Boys assiste jogo do Palmeiras e visita Beco do Batman em viagem ao Brasil

O elenco The Boys, do Amazon Prime Video, chegou ao Brasil para divulgação do episódio final da 3ª temporada da série e aproveitou a quarta-feira (6) para visitar o Beco do Batman, em São Paulo, além de ainda comparecer ao jogo do Palmeiras no Allianz Parque.

Karl Urban (Billy Butcher), Antony Starr (Homelander), Jack Quaid (Hughie), Karen Fukuhara (Kimiko), Claudia Doumit (Victoria Neuman) e o criador da produção, Eric Kripke, visitaram o primeiro local cercados de seguranças, mas atenderam os fãs e posaram para fotos.

Legenda: Atores visitaram o mural feito Apollo Torres no Beco do Batman, em São Paulo Foto: reprodução/Twitter

Visita ao Beco do Batman

No Beco do Batman, os atores fizeram imagens ao lado de um grafite que faz referência à série, deixando autógrafos nos muros. Alguns deles, inclusive, chegaram a publicar os registros no Instagram.

Ainda durante a noite de quarta-feira, os artistas seguiram para o Allianz Parque, que recebeu o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Copa Libertadores. Dentro de um camarote, eles torceram pelo time paulista enquanto a vitória era sacramentada por 5x0.

"Alguém arranja uma cidadania brasileira para o elenco de The Boys?", brincou o perfil oficial da Amazon Prime Video Brasil. No campo, todos posaram trajados com a camisa do Palmeiras.