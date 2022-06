Episódio de 'The Boys' com orgia foi censurado em quatro países, diz produtor

O 6º episódio da terceira temporada de 'The Boys', série da Amazon Prime Video, só estreia nesta sexta-feira (24), mas chegou a ser censurado em quatro países antes disso. A informação foi revelada pelo showrunner da série, Eric Kripke, em entrevista ao portal norte-americano SensaCine.

'Herogasm', título do episódio que será lançado, é o antepenúltimo desta temporada, programada para se encerrar no próximo dia 8 de julho. Dessa vez, a cada sexta-feira um novo capítulo da aventura dos heróis nada convencionais fica disponível aos assinantes da plataforma de streaming.

Veja o teaser:

Segundo Kripke, as cenas que formam o lançamento desta semana foram editadas em alguns lugares do mundo por conta das cenas explícitas. Apesar disso, no Brasil, nenhum tipo de censura foi feita em relação ao material.

"Aqueles fãs que conheciam os quadrinhos, o primeiro comentário que saía de suas bocas era nos desafiar a fazer o Herogasm. Desafio aceito! Fizemos as coisas de forma muito realista, é bem explícito", declarou ele.

O que é o 'Herogasm'?

A história que será retratada no novo episódio de 'The Boys' é, inclusive, bastante conhecida dos fãs da história, já que está presente nas HQs roteirizadas pelo autor Garth Ennis.

'Herogasm' foi lançada ainda em 2009, antes mesmo de ser título na série. Sendo a primeira minissérie spin-off dos quadrinhos de The Boys a ser publicada, ela mostra os super-heróis em uma festa anual da Vought.

Legenda: A HQ de The Boys foi criada pelo autor Garth Ennis Foto: reprodução

Enquanto Capitão Pátria/Homelander (Antony Starr) e os integrantes dos Sete saem da Terra para combater uma ameaça alienígena, a população não imagina que eles estão mesmo é a caminho de um resort com o intuito de aproveitar um fim de semana repleto de sexo e drogas.

Os produtores da série não chegaram a informar como a orgia foi adaptada para as telas, mas o teaser do episódio faz suspense sobre o conteúdo explícito dessa semana.

Enquanto isso, a 4ª temporada de The Boys já foi confirmada pela Amazon Prime Video, mas ainda não se sabe a data oficial de estreia programada.