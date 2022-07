Gabi Brandt viraliza ao mostrar fatura do cartão de crédito de R$ 377 mil: 'Como eu vou pagar?'

A influenciadora digital Gabi Brandt viralizou nas redes sociais ao exibir a fatura de seu cartão de créditb, no valor de R$ 377.719,90. As imagens foram publicadas por Yanka Barreiros, também criadora de conteúdo digital.

No vídeo, Yanka mostra o aplicativo do banco no celular de Gabi e expõe a situação aos seguidores. "Gente, vocês acham que é meme os R$ 300 mil de cartão? Não é R$ 300. É R$ 377 (mil)".

Gabi entra na brincadeira e finge chorar por conta do valor alto da fatura. "Como vou pagar? Eu também não sei", disse.

Momento foi filmado e compartilhado

Influenciadora recebe crítica de internautas

Internautas ficaram chocados com o registro do padrão de vida da infuencer, e o vídeo gerou repercussão na web. Alguns seguidores criticaram, mas outros defenderam Gabi.

"O dinheiro é dela, ela faz e gasta quanto quiser, porém postar já são outros 500! O intuito do Tweet é esse, não é de bom tom na situação que o país está passando", argumentou uma usuária do Twitter.

"Ela faz com o dinheiro dela o que quiser, mas desnecessário expor isso, num país onde milhares de pessoas não conseguem comprar o básico para sobreviver", concordou outra.

"O dinheiro é dela, a conta do Instagram é dela, não estou vendo ela fazendo nada de errado", comentou um seguidor.