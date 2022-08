Bolsonaro se pronuncia após foto de Michelle com esposa de Guilherme de Pádua

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou sobre a polêmica foto que a esposa de Guilherme de Pádua tirou com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. "Em respeito à Glória Perez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável", definiu.

Em publicação nas suas redes sociais, nesta sexta-feira (12), Bolsonaro disse que o caso repercutiu em cima de "informações falsas" e que só expuseram "falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas".

"Quem propagou a mentira, já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar até à família de Daniella Perez", comenta o presidente.

Ele citou também a declaração que Guilherme de Pádua deu afirmando que não estava na churrascaria onde a foto foi tirada.

"Minha história de luta por leis mais duras para assassinos covardes, estupradores e demais crimes violentos fala por mim e mostra de que lado sempre estive. Enquanto viver, serão as vítimas, não seus algozes, que contarão com a minha eterna solidariedade", concluiu.

Entenda o caso

O assassino da atriz Daniella Perez, Guilherme de Pádua, negou que ele e a esposa, Juliana Lacerda, tenham almoçado com o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle. O ex-ator se pronunciou após repercussão de foto em que companheira aparece ao lado de Michelle, em Belo Horizonte (MG). As informações são do Uol.

A fotografia foi tirada durante um culto na Igreja Batista Lagoinha - na qual de Pádua é pastor - na capital mineira, no último domingo (7), em que o presidente e a esposa estiverem presente. Em vídeo, Pádua declarou que não chegou a participar do culto e que Juliana enfrentou fila para tirar foto com Michelle.

Guilherme de Pádua Assassino da atriz Daniella Perez "Quando ela foi tinha ali uma fila de admiradores da primeira-dama, a minha esposa vai nessa fila sem ninguém saber quem ela é, sem a primeira-dama imaginar quem ela é, e tira uma fotografia, como uma fã".

Conforme relatou, a esposa enviou a foto para o pai. "O pai, orgulhoso, mandou a imagem para parentes, e agora isso caiu na mão da imprensa", disse Pádua.

O ex-ator ainda acrescentou que após a estreia do documentário "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", da HBO Max, tem tentado ficar quieto. "Tem sido uma fase difícil".