Guilherme de Pádua diz que não almoçou com Bolsonaro; entenda

O assassino da atriz Daniella Perez, Guilherme de Pádua, negou que ele e a esposa, Juliana Lacerda, tenham almoçado com o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle. O ex-ator se pronunciou após repercussão de foto em que companheira aparece ao lado de Michelle, em Belo Horizonte (MG). As informações são do Uol.

A fotografia foi tirada durante um culto na Igreja Batista Lagoinha - na qual de Pádua é pastor - na capital mineira, no último domingo (7), em que o presidente e a esposa estiverem presente. Em vídeo, Pádua declarou que não chegou a participar do culto e que Juliana enfrentou fila para tirar foto com Michelle.

Guilherme de Pádua Assassino da atriz Daniella Perez "Quando ela foi tinha ali uma fila de admiradores da primeira-dama, a minha esposa vai nessa fila sem ninguém saber quem ela é, sem a primeira-dama imaginar quem ela é, e tira uma fotografia, como uma fã".

Conforme relatou, a esposa enviou a foto para o pai. "O pai, orgulhoso, mandou a imagem para parentes, e agora isso caiu na mão da imprensa", disse Pádua.

O ex-ator ainda acrescentou que após a estreia do documentário "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", da HBO Max, tem tentado ficar quieto. "Tem sido uma fase difícil".

Juliana é "fã" de Michelle

Juliana também negou o almoço, apontando que Michelle "nem sabia" quem era ela durante o momento da foto. "Eu nunca troquei uma palavra sequer com ela. Nunca mesmo. Ela nem sabia quem eu era".

Juliana Lacerda Esposa de Pádua "Ela simplesmente foi lá, gentil que é, uma pessoa extremamente simples, uma mulher de Deus, porque eu sou fã, e ela tirou essa foto comigo, como [com] todos ali nessa fila, nessa comemoração. Foi apenas isso".

Antes da repercussão, Michelle chegou a comentar em uma publicação em que Glória Perez, mãe da Daniella, fez em homenagem ao dia do aniversário da filha.