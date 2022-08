Wanessa Camargo é cotada para o BBB 23, diz site

Wanessa Camargo é uma das artistas cotadas para a próxima edição do Big Brother Brasil, reality da Globo cuja estreia está marcada para janeiro de 2023. A informação é do Observatório da TV, que cita o interesse do diretor Boninho em confirmar a cantora no grupo Camarote.

Segundo o portal, a filha de Zezé já havia sido sido convidada para edições passadas. Apesar das recusas, o programa insistirá até receber uma resposta positiva da cantora.

Caso aceite a proposta, Wanessa deverá atrair muitos expectadores, já que recentemente voltou aos holofotes após terminar o casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz e assumir um suposto relacionamento com o ator Dado Dolabella.

Juntos na Chapada

Wanessa e Dado foram vistos pela primeira vez no dia 13 de julho na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás. Já em 15 de julho eles teriam participado do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual pela "cura do planeta".

Desde então, os rumores sobre um possível romance começaram a ganhar a web. Eles já tinham namorado em 2000 e terminaram o relacionamento em 2004. Marcado por brigas públicas, o namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento do pai da cantora, Zezé Di Camargo.