Gabigol vive affair com Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', diz jornal

O atacante flamenguista Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, estaria vivendo um affair com Bella Campos, atriz que interpreta a personagem Muda na novela "Pantanal", da TV Globo. A jovem teria inclusive acompanhado os pais do craque ao Maracanã, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

No episódio, a artista acompanhou os supostos sogros na partida entre o Rubro-negro e o Corinthians. Na ocasião, um torcedor reconheceu a moça e fotografou o momento. Na imagem, é possível vê-la usando uma blusa com o número nove, mesmo usado pelo atleta, ao lado de Lindalva e Valdemir Barbosa.

Legenda: Atriz foi flagrada usado blusa com o mesmo número ostentado pelo atacante flamenguista Foto: reprodução/redes sociais

Dias antes, também durante um jogo do Flamengo, Bella estava na plateia vip, que torcia de um camarote. No episódio, também estava no local o cantor Romani, com quem ela já foi fotografada em clima de intimidade na Praia da Barra.

Legenda: Trio conferiu apresentação de Seu Jorge e Alexandre Pires Foto: reprodução

Início dos boatos sobre Gabigol e Bella Campos

Os rumores sobre um suposto envolvimento entres os dois começou em julho, quando eles posaram ao lado da atriz Duda Santos enquanto curtiam o show "Irmãos" — com Seu Jorge e Alexandre Pires — na companhia de outros famosos na plateia. O flagra feito na partida contra o Corinthians reforçou a teoria de affair.

