Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo em rede social: 'Te amo'

O ator e cantor Dado Dolabella fez uma declaração de amor para Wanessa Camargo, em uma publicação da cantora nas redes sociais, nesta terça-feira (11). Os dois namoraram no passado e reataram o romance neste ano.

Na manhã desta terça, Wanessa compartilhou trechos de participações em programas de TV no lançamento da música 'O Amor Não Deixa!', no ano 2000. Ela celebrou a importância do projeto na sua carreira.

Nos comentários da publicação, Dado fez a declaração a Wanessa. "O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um pra sempre… além de lindo. Infindo. Te amo.", disse Dado.

Legenda: Dado Dolabella se declarou em publicação da cantora Wanessa Camargo Foto: Reprodução

Na época de 'O Amor Não Deixa!', Wanessa e Dado estavam namorando pela primeira vez. Ele, inclusive, fez uma participação no clipe da música.

Essa foi a primeira vez que o ator faz uma declaração pública desde que os dois reiniciaram um relacionamento. O casal assumiu o namoro à família em junho. Eles começaram a se reaproximar com a separação da cantora do empresário Marcus Buaiz, com quem manteve um relacionamento por 17 anos.

NOVO E VELHO ROMANCE ENTRE WANESSA E DADO

Wanessa e Dados foram vistos pela primeira vez no dia 13 de julho na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás. Já em 15 de julho, participaram do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual pela "cura do planeta".

Desde então, os rumores sobre um possível romance começaram a ganhar a web. Eles já tinham namorado no ano 2000 e terminaram o relacionamento em 2004. Marcado por brigas públicas, o namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento do pai da cantora, Zezé Di Camargo.