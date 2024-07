Maiara mostra look junino e recebe novos comentários sobre magreza

A aparência de Maiara, de 36 anos, da dupla com a irmã Maraisa, voltou a ser alvo de críticas na web. Nesta terça-feira (2), ela postou um look junino que usou em uma apresentação na Bahia, em seu perfil no Instagram.

"A bonequinha de pano estava linda ontem para o São Pedro de Ipiaú-BA!", escreveu a cantora na legenda das fotos. A sertaneja passou recentemente por uma dieta com acompanhamento médico.

Acontece que desde que mostrou os resultados do procedimento, Maiara recebe comentários de fãs que demonstraram "preocupação" com sua saúde.

"Gente, tá na ora de abrir os olhos! Não está bonita, não está bem, está anoréxica! Ajudem", escreveu uma seguidora. "Meu deus, ela era tão linda, o que aconteceu? Tinha coxão, quadril… Tirou tudo. Que pena", disseram outros.

Em contrapartida, muitos seguidores defenderam a artista. "Bonequinha de luxo perfeita", declarou um. "Gente, deixem a moça. Ela quer ficar assim… então pronto! Já já ela resolve comer um 'tiquin' a mais", escreveu outra.

Maiara, que já revelou que está pesando 47 quilos, garante que está saudável e fazendo acompanhamento médico. Ela, inclusive, já foi aos stories negar que sofra de anorexia ou outra doença.

"Vocês acham que emagreci da noite para o dia?! Não foi, já tem mais de um ano que estou nesse processo. A minha saúde está melhor do que nunca!", destacou ela quando os primeiros comentários surgiram.

Em outra ocasião, em uma entrevista ao The Noite, do SBT, a cantora deu mais detalhes sobre o processo em que perdeu cerca de 30 quilos: "Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes".