Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (5/7)

É Lua nova em Câncer. Esse novo ciclo lunar traz um terreno fértil para trabalhar as emoções. Nossas águas internas sobem no palco. E tudo que for trabalhado nas próximas 4 semanas vai formar uma base segura e trazer desdobramentos importantes para o futuro.

Áries

A Lua Nova traz um foco especial para o seu lar, família e vida íntima. Você vai iniciar um novo ciclo envolvendo a sua família ou casa. Marte e Saturno estão te apoiando nesse recomeço. Você vai se sentir mais seguro e estruturado.

Touro

A Lua Nova vai renovar suas ideias e interesses. Nos próximos dias pode ser que você encontre pessoas legais. O céu vai te ajudar a planejar melhor a vida e os próximos passos. Você estará mais confiante para recomeçar.

Gêmeos

A Lua Nova traz a importância de cuidar do seu dinheiro, seu tempo e

recursos internos. Você pode iniciar novos projetos que possam aumentar sua renda. Valorize mais o seu trabalho ou os seus talentos. Agora você já sabe o que precisa fazer para crescer com segurança.

Câncer

A Lua Nova traz um novo começo. Cuide de si mesmo, da sua autoestima, mude o visual. Chegou a hora de decidir e seguir o caminho que você deseja.

Marte e Saturno trazem a determinação que você precisa no momento para encarar os novos começos com confiança e clareza.

Leão

A Lua Nova pede cuidados com a sua saúde emocional, mental e espiritual. Nos próximos dias inclua na sua rotina alongamentos, respirações profundas ou qualquer prática que ajude a acalmar sua mente e nutrir sua alma. Cuide da sua saúde, leonino(a). Marte e Saturno vão te apoiar com a disciplina que você precisa.

Virgem

A Lua Nova traz a importância dos amigos, grupos e projetos coletivos nesse momento. Nas próximas 4 semanas pessoas podem surgir na sua vida. Tente se unir a grupos ou causas. Com Marte e Saturno no comando, tudo indica que você vai se sentir mais seguro nas suas relações e parcerias.

Libra

A Lua Nova traz um novo ciclo muito importante para você. Será um momento de destaque na sua carreira e imagem pública. Nos próximos 28 dias pode surgir um novo trabalho ou um reconhecimento por algo que você realizou. O que você deseja alcançar, libriano(a)? Pense sobre isso, pois Marte e Saturno vão te apoiar nesse novo ciclo e você terá a clareza necessária para organizar melhor sua rotina.

Escorpião

A Lua Nova em Câncer pede foco nas suas metas, nos seus sonhos e assuntos relacionados ao conhecimento. Pode ser que nos próximos 28 dias você inicie um projeto que te ajude a expandir. Trace um plano, pois Marte e Saturno vão te auxiliar trazendo determinação e clareza para que você consiga agir.

Sagitário

A Lua Nova em Câncer chega trazendo um foco maior para o seu patrimônio e poder pessoal. Sinto que nas próximas semanas um dinheiro pode chegar por conta de uma comissão, um imposto ou negociação. Aproveite para reorganizar seus recursos ou pensar em maneiras de aumentar seus bens.

Capricórnio

A Lua Nova em Câncer vai destacar a importância das suas parcerias. Tente se aproximar mais de pessoas importantes para você ou aproveite para fortalecer um vínculo. Aproveite que Marte e Saturno vão te apoiar nos próximos 28 dias e você receberá o apoio que precisa no momento.

Aquário

A Lua Nova chega em Câncer reforçando os cuidados com a sua saúde e rotina. Leve a sério o seu bem-estar. Reflita se o seu trabalho lhe traz satisfação. Pense em formas de cuidar melhor do seu corpo e mente. Marte e Saturno vão te apoiar nesse planejamento e na disciplina.

Peixes

A Lua Nova em Câncer destaca seus projetos criativos, suas paixões e atividades prazerosas. Os próximos dias podem coincidir com o início de um novo projeto ou uma nova paixão. Tente tomar decisões maduras para que você possa levar adiante um projeto importante para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.