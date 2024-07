Que horas começa a Final da Dança dos Famosos hoje, domingo (7)

A final da "Dança dos Famosos" será exibida neste domingo (7). Sob o comando de Luciano Huck, a atração vai ao ar logo após o futebol, na TV Globo, às 18h10.

Ao ritmo do Tango e do Samba, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado disputam o troféu da temporada. Antes das performances, na primeira parte do programa, Luciano Huck irá relembrar os melhores momentos da temporada. O momento vai ao ar antes do Futebol, a partir das 14h25.

Veja também Zoeira Influenciadora e DJ 'Blogueirinha, a braba' morre aos 29 anos, em Goiás Zoeira Virginia Fonseca faz enxoval do terceiro filho em loja famosa nos EUA; veja o que ela comprou

Todo o elenco estará presente: MC Daniel, Lexa, Matheus Fernandes, Juliano Floss, Bárbara Coelho, Gabriela Prioli, Talitha Morete, Samuel de Assis, Enrique Díaz, Henri Castelli, Klara Castanho, Barbara Reis e Micael Borges.

QUEM É O JÚRI DA DANÇA DOS FAMOSOS?

O júri artístico é formado a cada semana por dois artistas convidados que acompanham os especialistas ao lado de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Nesta semana, as juradas artísticas são Ana Maria Braga e Eliana.

QUE HORAS COMEÇA A DANÇA DOS FAMOSOS HOJE, DOMINGO (30)?

A Dança dos Famosos é um quadro de competição que ocorre no programa Domingão com Huck. A atração vai ao ar a partir de 18h10, na TV Globo, logo após o Futebol.