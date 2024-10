Filho de Deolane faz acordo na Justiça em caso de publicidade forjada de bets

O filho da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, Kayky Bezerra, pediu para a Justiça homologar um acordo feito com Leonardo da Silva Baeto, que havia processado Kayky por forjar uma publicidade de jogos on-line. As informações são do Metrópoles.

Veja também Zoeira Deolane Bezerra relata como era rotina na prisão e diz ter conhecido as 'canibais de Garanhuns' País PF deve entrar na investigação do Caso Deolane e Gusttavo Lima

Leonardo processou Kayky afirmando que o filho de Deolane usou sua imagem para divulgação de uma plataforma de jogos on-line sem que Leonardo tivesse conhecimento.

No processo, Leonardo pediu R$ 15 mil de indenização e disse temer a associação à imagem do filho de Deolane, que foi presa no início do mês passado durante a Operação Integration, deflagada pela Polícia Civil de Pernambuco.

O pedido de homologação do acordo teria sido no dia 27 de setembro. Kayky deve pagar R$ 8 mil, além de R$ 1 mil de honorários advocatícios. O valor será pago em duas parcelas.