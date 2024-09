Deolane Bezerra relata como era rotina na prisão e diz ter conhecido as 'canibais de Garanhuns'

Após sair da prisão, Deolane Bezerra relatou ao amigo e jornalista Luiz Bacci como havia sido a experiência na Colônia Penal Feminina de Buíque. A influenciadora afirmou que se alimentava quatro vezes por dia e dormia apenas quatro horas à noite. A influenciadora ficou em uma sala adaptada, onde funciona o berçário do presídio.

Deolane também relatou ao amigo que conheceu pessoalmente as mulheres que ganharam repercussão nacional como “as canibais de Garanhuns”. Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva mataram, junto com Jorge Negromonte da Silveira, duas mulheres e usaram a carne delas para vender salgados em Garanhuns, no Interior de Pernambuco.

“Tenho plena consciência da minha inocência”, ainda disse a influenciadora a Luiz Bacci.

Deolane não pode dar muitos detalhes, já que seu caso corre como segredo de Justiça.

Fora da prisão

A advogada e influenciadora deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque — 258,40 km de distância de Recife (PE), na última terça-feira (24). Um dia antes, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) havia determinado a soltura dela e de outros suspeitos presos na "Operação Integration", que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Às 13h10, a mãe da influenciadora, Solange Bezerra também foi solta. Ela estava presa na Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, desde o dia 4 de setembro, quando foi alvo, junto com a filha, da mesma operação policial.