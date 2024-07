Sérgio Reis tranquiliza fãs após cirurgia às pressas: 'Vão ter que me aguentar'

Sérgio Reis, de 84 anos, apareceu nos stories do Instagram no último sábado (6) para tranquilizar os seguidores com informações sobre um cateterismo ao qual foi submetido.

A cirurgia consiste na introdução de um stent para diminuir o risco de problemas cardíacos, como infartos.

Com bom-humor, o cantor informou que o procedimento foi um sucesso. "Oi, gente, saí da mesa cirúrgica agora. Coloquei dois stents, quatro bombas e 18 copos de pinga, dois balões. Já estou bom. Graças a Deus correu tudo bem", disse.

O sertanejo ainda brincou com os pouco mais de 1 milhão de seguidores: "Vão ter que me aguentar cantando e muito ainda. Obrigado pelas orações".

O novo procedimento cirúrgico serviu para substituir um stent anterior, que havia dado defeito. Na sexta-feira (5), a assessoria de imprensa de Reis já havia informado que o cantor passaria pelo cateterismo, após exames de rotina realizados no Hospital Sírio Libanês na quarta-feira anterior.

Com a internação, a equipe também informou o cancelamento de shows no sábado (6), em Bálsamo (SP), e no domingo (7), em São José da Barra (MG). Sério deve ficar em repouso absoluto por cinco dias.

O comunicado, por sinal, foi divulgado no mesmo dia em que a Polícia Federal indiciou o artista e ex-deputado e outras 11 pessoas por atos antidemocráticos praticados às vésperas de 7 de Setembro de 2021.

Reis foi enquadrado nos supostos crimes de tentativa de impedimento, com emprego de violência ou grave ameaça, do livre exercício de Poderes da República; incitação pública à prática de crime; e associação criminosa.