Mulher de Scooby alfineta Luana Piovani sobre 'lavar roupa suja' na internet

Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, comentou que considera um absurdo e um desperdício quem decide “lavar roupa suja” nas redes sociais. Os seguidores da modelo não demoraram para ver a fala como uma crítica à atriz Luana Piovani, que trava conflitos com o surfista em relação aos filhos.

No sábado (6), Piovani fez um desabafo por conta de divergências sobre a criação do Dom, filho mais velho do ex-casal, e a forma de gerenciar a imagem do garoto.

A artista narrou que o pai da criança autorizou que ele abrisse uma conta no Instagram sem a consultar. O menino está morando com Scooby no Brasil.

“O que acha de quem 'lava roupa suja' no Instagram?” Foi o questionamento de um seguidor da modelo, que respondeu em vídeo. “Eu acho tão absurdo, que eu não tenho nem resposta para isso. Os meus problemas vocês não vão poder resolver. O de vocês eu não vou poder resolver. Então, liga para quem pode resolver. É isso”, ressaltou.

“Os meus problemas que eu cuidar daqui. Eu acho um desperdício. Aliás, eu acho que é engajamento. 'lavar roupa suja' dá like, dá dinheiro. Vamos acordar”, finalizou Dicker.

DESABAFO DE PIOVANI

"Numa outra seara, mas não menos violenta, é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões na vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari, amamentei todos os meus filhos, então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável", disse Luana Piovani.

O genitor vem, abre uma conta no Instagram do meu filho mais velho, o que sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se é no celular dele que está, o que importa é que essa criança também é minha, eu deveria ter sido questionada, perguntada, então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói, né?" Luana Piovani Atriz

Piovani aproveitou o desabafo para reclamar do valor pago pelo ex-marido para as despesas dos filhos.

"Ele é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos e é um baita cara alto astral. Pra vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem. Vocês não entendem nada de criação de filhos", concluiu.