Key Alves afirma que dispensou encontro com Bruno Mars

Ex-BBB e jogadora de vôlei, Key Alves foi ao programa de TV da influenciadora Virginia e, em sua participação, revelou que rejeitou um encontro com cantor Bruno Mars.

Segundo a atleta, durante a passagem do artista pop havaiano pelo Brasil, em 2023, para se apresentar no festival paulistano The Town, seu empresário a procurou, por intermédio de uma amiga de Key, e relatou o interesse de Bruno.

Como a época do fato a jogadora estava em Bauru, que fica a aproximadamente 341 quilômetros de São Paulo, o "date" não se concretizou.

"Foi uma história muito doida. Eu estava no interior, e teve show dele aqui em São Paulo, e uma amiga minha, muito famosa aqui no Brasil, me liga [e fala]: ‘Key, onde você está?’. Falei ‘estou em Bauru’, e ela [respondeu] ‘o empresário do Bruno Mars me ligou e perguntou quem é essa, mostrando seu Instagram", relatou no programa do SBT.

As informações são da Istoé Gente.