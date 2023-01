Veja onde assistir ao Festival de Verão de Salvador

Após três anos, o Festival de Verão de Salvador retorna com uma programação variada neste fim de semana. A TV Globo transmite ao vivo os shows nos dois dias, após o Altas Horas neste sábado (28) e depois do BBB no domingo (29).

O evento conta com nova estrutura dos palcos e encontros inéditos: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Luísa Sonza, Alcione, Ludmilla e Gloria Groove, entre outros. Rita Batista é quem apresenta, enquanto Kenya Sade comanda os bastidores.

É possível assistir ao festival na Multishow e, também, na transmissão simultânea do Globoplay + Canais Ao Vivo para assinantes. A programação começa às 16h30.

Com o mote 'Somos Mundo'

O festival retorna com a abordagem dos conceitos de liberdade, inclusão, acolhimento, cultura baiana e diversidade, intenção ilustrada no tema "Somos Mundo".

A estrutura do evento vai contar com dois palcos, Cais e Ponte, com diferentes estilos, gerações e ritmos que das cenas baiana e nacional.

A transmissão, de forma geral, fica a cargo, ainda, de Guilherme Guedes e Dedé Teicher.