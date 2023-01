Como foi o Jogo da Discórdia ontem? Veja resumo da dinâmica de segunda-feira (30)

O Jogo da Discórdia agitou os ânimos do BBB 23 nesta segunda-feira (30). Na dinâmica desta semana, os participantes deveriam escolher oponentes para levar uma 'torta na cara'.

Os participantes tiveram que se dividir em três grupos de sete pessoas. Na discórdia, os jogadores deveriam, individualmente, escolher o alvo nº 1 da casa. Depois, deveriam escolher uma pessoa que não é confiável no jogo. Os indicados receberiam 'tortada na cara' de um dummy.

Apesar das escolhas individuais, os grupos deveriam se alternar. Dessa forma, se um integrante do grupo azul escolhesse um brother do grupo amarelo para alvo, deveria escolher um membro do grupo lilás como não confiável.

Legenda: Marvvila levou 'torta na cara' de Cara de Sapato Foto: Reprodução

Conforme as regras, os três emparedados (Gabriel, Domitila e Cezar) não poderiam ser escolhidos como alvo.

Grupo azul: Aline, Tina, Guimê, Bruno, Gabriel Fop, Sarah e Marvvila

Grupo amarelo: Key, Domitila, Gustavo, Cezar, Cristian, Gabriel Santana e Fred Nicácio

Grupo lilás: Amanda, Paula, Fred, Ricardo, Cara de Sapato, Larissa e Bruna

Confira as escolhas dos brothers

Cara de Sapato : escolheu Fred Nicácio como alvo; escolheu Marvvila como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Bruno : escolheu Fred Nicácio como alvo; escolheu Fred como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Key : escolheu Larissa como alvo; escolheu Guimê como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Larissa : escolheu Key como alvo; escolheu Gabriel Fop como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Aline : escolheu Gabriel Santana como alvo; escolheu Ricardo como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Cristian : escolheu Fred como alvo; escolheu Bruno como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Bruna : escolheu Marvvila como alvo; escolheu Domitila como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Sarah : escolheu Amanda como alvo; escolheu Cezar como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Fred Nicácio : escolheu Bruno como alvo; escolheu Cara de Sapato como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Ricardo : escolheu Marvvila como alvo; escolheu Fred Nicácio como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Marvvila : escolheu Ricardo como alvo; escolheu Cezar como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Gustavo : escolheu Guimê como alvo; escolheu Amanda como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Fred : escolheu Bruno como alvo; escolheu Cristian como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Guimê : escolheu Gabriel Santana como alvo; escolheu Amanda como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Domitila : escolheu Bruna como alvo; escolheu Guimê como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Amanda : escolheu Fred como alvo; escolheu Sarah como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Tina : escolheu Gabriel Santana como alvo; escolheu Paula como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Cezar : escolheu Cara de Sapato como alvo; escolheu Gabriel Fop como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Paula : escolheu Gabriel Santana como alvo; escolheu Tina como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Gabriel Fop : escolheu Gabriel Santana como alvo; escolheu Larissa como não confiável

: escolheu como alvo; escolheu como não confiável Gabriel Santana: escolheu Guimê como alvo; escolheu Ricardo como não confiável

Embate entre Nicácio e Bruno

Fred Nicácio e Bruno escolheram um ao outro como alvo, com justificativas que geraram atritos. "É muito nítido ver como o comportamento do Bruno é ácido e azedo. Faz comentários maliciosos", disse o médico.

Contrariado, Bruno afirmou que sabe o que fala, e que "não sente verdade" em Fred. Na sua vez, ele ressaltou que Fred é o jogador com quem tem menos afinidade.

Discussão entre Bruna e Domitila

Bruna e Domitila discutiram por uma série de desentendimentos que tiveram ao longo dos últimos dias. A atriz apontou que acha Domitila incoerente, já que a miss utilizou o tema relacionamento abusivo, que veio à tona a partir do recado de Tadeu para Gabriel, em seu discurso do paredão.

A missa rebateu de forma áspera, ressaltando que não quer mais contato com Bruna. "Nem sempre é sobre você. Você não é o centro do universo", disse.

Cara de Sapato e Nicácio

Nicácio escolheu Cara de Sapato como não confiável com a justificativa de uma cena que viu no Quarto Secreto. "Presenciei uma conversa sua com a Amanda sobre vocês estarem sobre um assunto x. Era sobre jogo. A Bruna chegou e vocês se calaram", disse o médico.

O lutador apontou que não lembra do ocorrido e apontou que o médico quer manipular os brothers ao citar a situação sem dar detalhes. "Você acha que esconder o que você ouviu da Bruna, você acha que ela não merece saber o que foi dito ou você tá fazendo como uma forma de manipulação para separar o nosso grupo?", defendeu Sapato.

Ricardo e Nicácio

Fred Nicácio não reagiu bem ao ser indicado por Ricardo como não confiável. O biomédico citou um momento em que Nicácio pediu que Sarah mudasse de assunto ao perceber a chegada dele.

"Fala o que nem sabe o que está falando", rebateu Fred, em meio a risadas irônicas.