Enquete BBB 23: parcial mostra resultado acirrado entre Domitila e Gabriel; veja

A disputa entre Domitila e Gabriel no 2º paredão do BBB 23 está acirrada, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. A ex-miss aparece, até o momento, com pouco mais de 48% das intenções de voto dos leitores, enquanto o modelo tem cerca de 45%.

O resultado da berlinda será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de terça-feira (31). Até então, na enquete com mais de 21 mil votos, Domitila recebeu 11.084 contra 10.353 de Gabriel.

Legenda: Domitila apareceu com maior quantidade de intenções de votos

Na disputa, o baiano Cezar Black também segue para saber quem tem a preferência do público a esta altura do jogo, mas não deve se preocupar. Segundo os dados da enquete, ele aparece com apenas 5,9% das intenções de voto neste paredão.

Veja como foi a formação do Paredão

Durante a formação do paredão, o anjo Ricardo escolheu Tina para imunizar, enquanto o líder Cara de Sapato indicou o Cezar Black para ir à berlinda. Em contragolpe, ele puxou o Gabriel, da Casa de Vidro.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma individual no confessionário. Os dois mais votados foram para o paredão: Guimê e Domitila Barros.

Com o "Poder Curinga", Cara de Sapato, que ganhou esse poder na semana, pôde tirar do paredão um dos indicados pela casa, escolhendo tirar Guimê. No lugar dele, entrou o terceiro mais votado, Cristian.

Na Prova Bate-Volta entre os emparedados, com exceção do indicado pelo líder, o ganhador, Cristian, se salvou da berlinda.

Prova Bate-Volta

O jogo contou com três etapas. No entanto, enquanto a primeira precisou da habilidade dos participantes, desta vez, foi sorte e memória. Os brothers precisavam arrecadar três ícones diferentes em cada etapa para avançar de fase.

Cristian, Cezar, Domitila e Gabriel participaram da prova. Na última fase, Cristian foi o primeiro a se salvar.

