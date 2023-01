Equipe de Bruno 'Gaga' repudia fala racista de Gabriel sobre cabelo do alagoano

Os administradores das redes sociais de Bruno Nogueira, o Bruno 'Gaga', do 'Big Brother Brasil' 23, se manifestaram sobre o episódio de racismo sofrido pelo brother na tarde desta segunda-feira (30).

"Bruno foi alvo de mais uma fala preconceituosa. Dessa vez, Gabriel Fop proferiu comentários racistas sobre o cabelo da nossa estrela comparando seu crespo à carpete [sic]", começou o comunicado.

"Comentários como esses são feitos diariamente contra pessoas negras, e muitas vezes normalizados. Nós, da assessoria do Bruno, repudiamos veementemente qualquer tipo de comentário racista", afirmaram. Em seguida, publicaram o vídeo do momento da fala.

Comentário racista

Gabriel, Bruno e outros participantes do BBB 23 estavam na academia da casa quando o modelo se aproximou do atendente de farmácia para gravar um vídeo da cabeça do brother para o "Feed BBB".

"Passa a mão no cabelo do Bruno", pediu Gabriel a Larissa, que estava perto. A sister passou a mão e se afastou. "Parece o carpete da grama ali", completou o ex-affair de Griphao, às risadas. Sem graça, Bruno levantou e não permitiu que o paulista o ridicularizasse.