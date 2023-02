Quem saiu do BBB 23? Gabriel é o segundo eliminado com 53,3% dos votos

Gabriel Fop foi o 2º eliminado do BBB 23 nesta terça-feira (31), com 53,3% de rejeição. O brother deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Cezar e Domitila, ambos do Quarto Aquário.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Domitila e Cezar terminaram o 2º paredão com 46,09% e 0,61% dos votos, respectivamente.

Ao todo, a berlinda registrou 100.089.771 votos. O prêmio subiu para R$1,7 milhão.

Formação de Paredão

Durante a formação do paredão de domingo (29), o anjo Ricardo pôde imunizar um participante, escolhendo Tina, e o líder Cara de Sapato indicou o Cezar Black para ir à berlinda, que teve direito a um contragolpe. Ele puxou o Gabriel, da Casa de Vidro.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma individual no confessionário. Os dois mais votados foram para o paredão: Guimê e Domitila Barros.

No entanto, quem tivesse o "Poder Curinga" poderia vetar uma dos mais votados pela casa nesta votação. Assim, Cara de Sapato, que ganhou esse poder na semana, pôde tirar do paredão um dos indicados pela casa, escolhendo tirar Guimê. No lugar dele, entrou o terceiro mais votado, Cristian.

Houve a Prova Bate-Volta entre os emparedados, com exceção do indicado pelo líder, e o ganhador, Cristian, se salvou da berlinda.

O resultado do Paredão foi anunciado no programa ao vivo de terça-feira (31).

