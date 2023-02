Ex-esposa de Cara de Sapato, do BBB 23, é casada com outro ex-BBB

O participante do BBB 23 Cara de Sapato tem sido “shippado” na internet com a médica do grupo Pipoca, Amanda Meirelles. Solteiros, eles ainda não engataram o relacionamento no reality show. No programa, o próprio Sapato já contou que é separado.

O curioso é que a ex-companheira do atleta é hoje casada com outro ex-BBB. Trata-se da advogada Monise Alves. Eles se casaram em 2017, e ela foi morar com Sapato nos Estados Unidos. O casamento, no entanto, durou um ano. Eles se divorciaram em 2018.

No Instagram, o atleta mantém fotos com a ex, como uma de novembro de 2017, onde aparece “mordendo” o bumbum de Monise. “Agora posso fazer o que quiser com essa bunda gostosa na frente da minha sogra”, escreveu na legenda.

Foto: Reprodução

Atualmente, Monise vive um relacionamento com o surfista Lucas Chumbo, o primeiro eliminado do BBB 20. Ele também participou do retorno do reality show No Limite.

Eles se conheceram em 2020, quando Chumbo saiu do BBB. Em fevereiro de 2021, Monise e Chumbo assumiram o romance nas redes sociais. Eles têm hoje uma filha de 8 meses, Maitê.