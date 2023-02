Cara de Sapato faturou o equivalente a três prêmios do BBB 23 em uma luta

O líder da semana no Big Brother Brasil (BBB) 23, Antônio, mais conhecido como Cara de Sapato, surpreendeu os fãs no último domingo (29) ao sondar o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, sobre a possibilidade de ganhar um "vale-facul" assim como os brothers que disputaram a prova 'Bate e Volta', patrocinada por uma instituição de ensino superior.

Isso porque o paraibano já ganhou o equivalente a três prêmios do BBB há um ano e meio — e em apenas uma luta.

Segundo o Extra, em outubro de 2021, Cara de Sapato faturou US$ 1 milhão — o equivalente a R$ 5 milhões — na Professional Fighters League (PLF), ao aplicar um mata-leão em Marthin Hamlet na final e ganhar o cinturão da categoria meio-pesado. Assista:

O duelo

No início do duelo, de acordo com o Extra, Cara de Sapato foi cuidadoso e manteve distância do adversário. Hamlet, por sua vez, tentou avançar, mas não teve sucesso.

Após um dos ataques do rival, Sapato buscou as pernas dele para levar a luta ao chão. Hamlet conseguiu escapar, mas acabou se desequilibrando e deixou as costas desprotegidas, oportunidade para o brasileiro encaixar o mata-leão e ganhar o título.