Entenda como a relação entre Bruna Griphao e Gabriel pode influenciar o paredão do BBB 23

A intervenção de fatores externos no BBB é quase nula, mas move estruturas no jogo quando ocorre. Na primeira semana do BBB 23, por exemplo, o discurso de Tadeu Schmidt destinado ao participante Gabriel serviu como alerta para o relacionamento abusivo com Bruna Griphao, mas também marcou o público do programa. O recado era claro: casos desse tipo não devem e não iriam, dessa vez, resultar em entretenimento sem uma atitude dura.

Agora, com Gabriel emparedado junto de Cezar Black e Domitila, alguns dos espectadores do reality show parecem ter esquecido, de forma completamente inexplicável, como o jovem cavou o próprio espaço de odiado pelos demais confinados e criticado fora das câmeras. Por qual motivo, agora, há dúvida se ele deve ser o eliminado da semana?

Mas supondo que, de fato, exista alguma dúvida, é bem fácil de recapitular.

Atitudes tóxicas

Gabriel e Bruna iniciaram o relacionamento no BBB 23 de forma rápida, já trocando flertes descompromissados desde as primeiras horas dentro da casa mais vigiada do Brasil. Beijos dados, os dois entraram de cara em uma espécie de implicância, comum naquelas relações infantis e fantasiosas que não são aceitas nem mais no jardim de infância.

"Se ele implica, deve ser porque ele gosta de você". Essa, sem dúvidas, foi uma das frases ouvidas por várias meninas na escola, se me recordo bem. Vale lembrar que nada disso é verdade. Quando alguém gosta, a reação natural é o carinho, o cuidado, a leveza.

Nada disso se fez presente da parte de Gabriel para com Bruna. Em contrapartida, vieram comentários sobre a aparência da moça - que é linda e nem se discute - chantagens emocionais relacionadas ao jogo no BBB, pressão para que ela o ajudasse a qualquer custo, rompantes desnecessários quando ela não agia conforme o esperado.

A situação precisou culminar em "ameaças" fictícias. Gabriel até disse que tudo não passou de brincadeira, mas como bem lembrou Tadeu, tem coisas que não devem ser verbalizadas nem sob este contexto. "Você vai levar umas cotoveladas na boca", disse o rapaz, para o choque do público.

Chance de mudança?

Bem verdade que qualquer pessoa pode mudar, isso nem está em questão. Entretanto, algumas atitudes de Gabriel Fop vão contra essa tentativa e parecem maquiadas com o intuito de vender uma imagem de "moço arrependido" perante os espectadores.

Se fala tanto sobre mudança, por que não concede o espaço necessário a Bruna e continua cobrando parceria desmedida por parte da moça? Se existe arrependimento, por qual motivo entrar em conflito direto com a amiga dela, preocupada com a proximidade dos dois?

Na realidade, esta coluna não deseja levantar a questão sobre as reais intenções de Gabriel. Passo longe disso até então. Não é meu papel apontar as atitudes com as quais ele deve compactuar de hoje em diante. Porém, é possível e nos cabe, sem dúvidas, analisar, conforme certos comportamentos, o que ele tem feito até agora.

A mudança que ele diz tanto perseguir não será menos eficaz fora da casa do BBB, muito pelo contrário. A saída dele do jogo é necessária para encerrar qualquer narrativa de relacionamento abusivo capaz de beneficiá-lo, concedendo a Bruna a chance de também viver novas histórias dentro do programa.