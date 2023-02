Scooby tem 1ª audiência contra Luana Piovani: 'não quero desqualificar a mãe das crianças'

O surfista Pedro Scooby passou pela primeira audiência do processo que move contra a ex-mulher, Luana Piovani. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele explicou que a ação se trata de um pedido de tutela de personalidade, com intuito de que a atriz seja proibida de usar o nome dele.

Juntos, os dois são pais de Dom, Bem e Liz. Recentemente, uma confusão envolvendo a pensão das crianças veio a público, enquanto eles trocaram acusações sobre as divergências na criação dos três.

Em Portugal, não é possível pedir liminar para proibir uma pessoa de citar alguém. Ainda em resposta a Leo Dias, Scooby deu a própria versão sobre as “fotos nuas” citadas por Luana, que estariam anexadas ao documento do processo.

“Em momento algum eu mandei foto dela para advogada e em momento algum do processo tem foto dela anexada nua, isso não existe. O que tem anexado é em uma parte do processo, um print do perfil dela, com todas as fotos dela. Foto de vida, com as crianças, várias fotos", começou o surfista.

Segundo Scooby, as imagens estavam presentes no perfil, mas não teriam sido utilizadas com o intuito de descredibilizar a atriz.

"Isso é para mostrar uma parte que ela julgou, usou para me agredir em dois momentos: um com a Anitta e com Vanessa Lopes, era só para mostrar isso, que ela usava dessas pessoas para me agredir”, explicou.

Scooby revelou que tentou contato com Luana, mas ela teria condicionado uma conversa à retirada do processo na Justiça, o que foi negado por ele. Nesta terça, nem Luana, nem a advogada teriam comparecido à audiência.

“Foi a primeira coisa que eu disse: ‘Em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças como mãe ou como mulher. Não quero isso, eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada’”, finalizou ao Leo Dias.

Processo

Em posicionamento nas redes, Scooby já havia chegado a comentar sobre a decisão de recorrer à Justiça. Além disso, negou que ação tenha sido movida fora do país.

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente", disse na ocasião.

O atleta negou que tenha a intenção de processar Piovani fora do âmbito brasileiro, reforçando o objetivo de diminuir o conflito entre os dois.

Anteriormente, Luana Piovani deu outra versão dos fatos. Ela questionou que as fotos nuas foram utilizadas fora do contexto em que foram tiradas.

"Ele me desmerece e me desqualifica como mulher e mãe. Aí vi fotos minhas nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos nuas têm a ver com o fato dele querer me calar. Ele deve estar pensando no Dia dos Pais para ganhar um dinheirinho. Fui falar com a minha advogada e ela falou: 'Luana, isso que está no processo nada mais é do que o início de outro processo que ele, provavelmente, vai abrir que é querer tirar a guarda das crianças'", comentou Luana.