Luana Piovani critica 'Fantástico' após entrevista com Pedro Scooby: 'vergonha'

Luana Piovani não gostou da entrevista do ex-marido Pedro Scooby exibida pelo "Fantástico", da TV Globo, nesse domingo (29) e foi às redes sociais criticar o momento. Ela marcou o perfil do programa e disparou: "Que feio! Que vergonha".

O ex-casal atualmente está em meio a uma batalha judicial por conta dos filhos Dom, Bem e Liz. Eles, inclusive, têm trocado farpas por meio das redes sociais nas últimas semanas.

Legenda: Luana criticou a atração da Globo Foto: Reprodução

O surfista ganhou espaço na atração dominical para falar sobre assuntos como os problemas de saúde da sua filha recém-nascida Aurora, fruto de sua relação com Cíntia Dicker. A menina nasceu com gastrosquise.

Quando compartilhou o desgosto com a reportagem, Piovani fez uma montagem com comentários de pessoas que não concordam com a exibição da entrevista. "Está rolando uma limpeza de imagem para o Pedro Scooby no Fantástico. A gestão de crise veio aí".

Atriz é processada

Luana Piovani revelou, em publicação no Instagram na última quinta-feira (26), que está sendo processada pelo ex, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. De acordo com ela, a ação judicial foi aberta após ela contar publicamente que o surfista não teria pagado o valor integral da pensão dos filhos, Dom, Bem, e Liz.

“Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, mas funciona, por isso que eu faço”.

Em nota, a assessoria jurídica de Scooby disse que o ex-BBB recorreu à Justiça para "que a privacidade dos filhos seja preservada" e que a ex não cite mais seu nome nas redes sociais.