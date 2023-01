Cintia Dicker revela que a filha tem gastrosquise

Cintia Dicker revelou, em depoimento à Vogue, que a filha, Aurora, fruto do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, tem gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita. A modelo descobriu a doença ainda na gestação, quando fez o exame morfológico de 12 semanas.

“A partir daí, em uma sequência de testes para checar alterações cromossômicas, descobrimos que era uma menina. O meu feeling nunca me enganou, já sabia desde o início”, disse.

Cintia reforçou que se mudou para o Brasil porque os médicos referências em gastrosquise estão em solo brasileiro. Até então, ela e Scooby moravam em Portugal. “Esse foi o motivo de deixarmos a Europa: saber que ela estaria nas melhores mãos e teria os melhores cuidados, e isso já é mais do que o bastante”.

A modelo ainda revelou que ficou muito preocupada durante a gestação, devido ao diagnóstico, e tentava pensar em outras questões para não afetar a bebê. Esse foi o motivo dela ir dirigindo até o hospital. Na internet, Scooby foi muito criticado por deixar a esposa ir dirigindo até a maternidade. Na ocasião, ela estava sem o cinto de segurança.

“Quando esse turbilhão de perguntas invadiam minha cabeça eu tentava focar em outra questão, para não depositar nenhum nervosismo na Aurora. Esse foi o motivo da minha decisão de dirigir até o hospital e assim ocupar a cabeça”.

Após passar por cirurgia logo que nasceu e permanecer alguns dias na UTI, Aurora já está em casa, com os pais. “Ela acorda de três em três horas e mama por mais ou menos 1h30 entre sonecas que acontecem no peito. Neste início, optei por trazer minha mãe para me ajudar e não precisar de babá”.

Cintia ainda contou que pretende aproveitar os próximos dias em família, mas que quer voltar a trabalhar em breve. “Vou curtir bastante esse momento em família, mimar minha filha e penso em voltar a trabalhar em breve. Quem sabe com ela?"