Mari Bridi, ex-de Rafael Cardoso, posta texto após ator ser visto com novo affair

A influencer Mariana Bridi usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para publicar um texto sobre liberdade feminina, separação e maternidade. A publicação foi apontada por internautas como uma indireta ao seu ex-marido, o ator Rafael Cardoso, visto recentemente com um suposto novo affair em um evento no Rio de Janeiro. Mari, inclusive, também estava presente na festa.

No desabafo, ela inicia falando sobre sororidade entre as mulheres. "Maternidade, idade, separação? Tava tentando entender o que leva mulheres a se incomodarem com o rolê de outras mulheres. O discurso sobre sororidade, liberdade feminina é tão bonito, só que na prática, muito pouco aplicado”, iniciou a influenciadora no texto.

Veja a publicação

“Será que foi a nossa criação patriarcal, numa sociedade machista onde o espaço para as mulheres se expressarem fica pequeno, reduzido? Por que ver o processo do outro, a vida do outro se transformando se torna um incômodo? A gente é rio, não árvore, estamos em constante movimento”, continuou.

Bridi ainda se definiu como uma "encorajadora da liberdade feminina" e convidou os seguidores para uma reflexão.

"Deixa a gente ser a gente, com muita ou pouca roupa, em casa com os filhos e na balada! A vida já é intensa demais, pesada demais, pra gente não fazer o melhor que pode com os recursos que se tem! E principalmente, cada vez que a gente pensar em julgar uma mulher, que tal fazer o exercício e nos perguntar: e se fosse um homem?", finalizou ela.

Separação

O ex-casal confirmou o término no início de dezembro do ano passado, com diversas especulações sobre traições do ator. À época, Rafael Cardoso confirmou que a ex-esposa o "perdoou de várias coisas", mas, aparentemente, ela teria se cansado da situação.

Segundo o artista, o anúncio do fim não teria sido programado e ocorreu de forma espontânea entre amigos.

"Não tem um momento certo para anunciar. O pessoal perguntou se eu vim sozinho e eu disse que sim. E perguntaram: 'cadê a mulher?'. E eu falei: 'ex-mulher'. E aí que foi. Não foi 'eu vou falar', o pessoal me perguntou e falei que não estava mais casado. No momento até colocaram 'solteirão'. E eu estava brincando 'solteirão, com meus amigos'", esclareceu.