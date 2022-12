Rafael Cardoso fala pela 1ª vez após separação de Mariana Bridi: 'seremos sempre uma família'

Após a confirmação do fim do relacionamento com Mariana Bridi, o ator Rafael Cardoso falou pela primeira vez sobre a separação. Pais de dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4 anos, os dois permaneceram casados por 16 anos.

Em entrevista à revista Quem, ele explicou que tudo tem ocorrido em "clima de paz". "Em primeiro lugar, pelos nossos filhos. Deu muito certo. São 16 anos de relacionamento. É melhor para todo mundo. É isso, seremos sempre uma família, porque temos dois filhos, as coisas mais maravilhosas da minha vida", disse.

A burocracia, segundo ele, tem sido uma das únicas complicações com o fim do relacionamento. Apesar disso, os dois tem conversado e acertado tudo para começar a viver novas experiências, dessa vez sem a companhia do outro.

"O que eu sonho, de verdade, é que ela encontre alguém, eu encontre alguém. Ou não encontre, enfim. Mas que a gente tenha uma relação de amizade, que a gente possa conviver com os filhos. A gente só não tem mais o relacionamento", explicou na entrevista.

Tempo de término

Segundo Rafael, o fim do relacionamento é recente, mas já ocorreu há cerca de um mês. O anúncio do fim não teria sido programado e ocorreu de forma espontânea entre amigos.

"Não tem um momento certo para anunciar. O pessoal perguntou se eu vim sozinho eu disse que sim. E perguntaram: 'cadê a mulher?'. E eu falei: 'ex-mulher'. E aí que foi. Não foi 'eu vou falar', o pessoal me perguntou e falei que não estava mais casado. No momento até colocaram 'solteirão'. E eu estava brincando 'solteirão, com meus amigos'", esclareceu.