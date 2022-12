Morre, em Campinas, Rosália Lima, irmã da dupla Chitãozinho e Xororó

A dupla Chitãozinho e Xororó comunicou, pelas redes sociais, nessa segunda-feira (5), o falecimento da irmã, Rosália Lima, em Campinas (SP). A causa da morte não foi divulgada.

"É com profunda tristeza e pesar que comunicamos o falecimento de Rosaria Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó. A família agradece o entendimento de se reservarem nesse momento de profunda dor", disse em comunicado postado nos stories do Instagram a assessoria de imprensa da dupla.

Rosália nasceu no Paraná, assim como os irmãos, mas também escolheu a cidade de Campinas para viver, conforme informações do g1. Ela protagonizou a história do caderno rasgado, que ficou conhecida, recentemente, como o marco de início da carreira de Chitãozinho e Xororó.

História contada em especial

Os músicos detalharam a história, que aconteceu quando eles ainda eram crianças, em entrevista ao g1 para uma série de reportagens especiais sobre os 50 anos de carreira da dupla, completados em 2020.

Um show que aconteceria, nessa segunda, no "Navio É o Amor" - um cruzeiro em comemoração aos 30 anos de carreira de Zezé Di Camargo e Luciano - foi cancelado pela dupla.

