Morre a atriz Kirstie Alley, de 'Olha quem está falando', aos 71 anos

A atriz norte-americana Kirstie Alley, conhecida por seus papéis em 'Cheers' e 'Olha quem está falando', morreu nesta segunda-feira (5), aos 71 anos de idade.

"Estamos tristes em informar que nossa mãe incrível, feroz e amorosa, faleceu após uma batalha contra o câncer, descoberto recentemente", escreveram os filhos da atriz, True e Lillie Parker, no Twitter. "Ela estava cercada por sua família mais próxima e lutou com muita força, deixando-nos com a certeza da sua eterna alegria de viver", continuaram.

Carreira

A atriz venceu o Emmy Awards em 1991 pelo seu papel como Rebecca Howe na série 'Cheers'. Poucos anos depois, ela venceu outra vez a premiação por sua atuação em 'Veronica's closet'.

Ela também participou do filme 'As namoradas do papai', com as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, e de 'Star Trek'.