Nattan fratura dedo do pé e tem noite de febre após show; assista

O cantor cearense Nattan teve uma noite difícil, no domingo (4). Ele fraturou um dos dedos do pé esquerdo e precisou de atendimento médico após apresentação no evento "Buteco", em Manaus.

Em vídeos no Instagram, ele falou sobre o estado de saúde e até mostrou a lesão. "Final do show de hoje tive febre e dor. Tive que ir no hospital fazer o raio-x do dedo", explicou o cearense em stories do Instagram.

Veja atendimento médico:

Antes de buscar atendimento médico em um hospital, Nattan tentou amenizar as dores no pé com gelo. "Olha ai! O que foi que o racha rendeu!", filmou o dedo inchado o cantor.

Ainda na rede social, ele apareceu tomando medicação na veia e retornando para Fortaleza (CE) em cadeira de rodas.