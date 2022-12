Simone Mendes recebe convite para 'Farofa da Gkay' e é convidada para cantar: 'Eu vou querer!'

A cantora Simone Mendes foi surpreendida com a entrega do convite da "Farofa da Gkay", nessa quinta-feira (1º). Em casa, dentro de um saco de lixo, ela recebeu camisas da festa e uma carta da anfitriã do evento com um pedido especial.



"Olha o que chegou para mim, tudo muito cintilante, tem coisa para todos os dias. Vejam só o convite. Que bacana, vou abrir a cartinha para vocês agora", iniciou Simone nos stories do Instagram.

Em seguida, ela revelou o pedido que Gkay fez. "Primeiramente, estou muito feliz em te convidar para a Farofa, mas ficarei ainda mais se você, de presente de aniversário, cantasse. Você topa?", escreveu Gkay em carta.

Simone diz sim para convite

Simone gravou a resposta em storie para Gkay. Com sorriso no rosto, a cantora deixou claro que não perderia a oportunidade de mostrar o novo trabalho da carreira solo no evento, que acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

"Eu vou querer! Eu vou cantar na Farofa! Eu lhe amo, obrigada pelo convite, estou muito feliz", declarou Simone.